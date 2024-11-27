وفد بولندي يبحث فتح معارض تجارية متبادلة مع كوردستان

2024-11-27 21:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بحثت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مع وفدبولندي فتح معارض تجارية مشتركة.

وذكرتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفداً تجارياً بولندياً زارالوزارة واجتمع مع المسؤولين في إقليم كوردستان لبحث تعزيز العلاقات التجارية بينالجانبين".

وأضافالبيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث المنتجات المستوردة والمصدرة من قبلالتجار إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية فتح معارض وسيميناراتتجارية بين الجانبين".