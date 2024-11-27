من إسطنبول.. محافظ أربيل يتحدث عن سوء معاملة المطارات التركية مع مواطني إقليم كوردستان

2024-11-27 21:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث محافظ أربيل أوميد خوشناو، مع محافظ إسطنبول،داوود غول، يوم الأربعاء، تعزيز العلاقات الثنائية بين الحكومتين.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خوشناو وخلالزيارة يجريها ضمن وفد لحكومة إقليم كوردستان إلى تركيا، للمشاركة في معرض دوليتجاري، التقى محافظ إسطنبول وأكد معه أهمية تعزيز العلاقات بين أربيل وإسطنبول".

وسلط محافظ أربيل، الضوء على أنه في الكثير من الاحيانيتعرض مسافرو إقليم كوردستان للمساءلة والمضايقة عند زيارة مطار إسطنبول، متمنياحل هذه المشكلة.

وتعهد محافظ إسطنبول، وفق البيان، بـ"معالجة هذهالمشكلة"، في حين تلقى دعوة لزيارة مدينة أربيل، ووافق على تلبيتها.