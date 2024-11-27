2024-11-27 21:36:04 - المصدر: ايشان

تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الخام هبطت بواقع 1.8 مليون برميل إلى 428.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط يبلغ 605 آلاف برميل. وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم […]

ظهرت المقالة مخزونات النفط الخام تنخفض “أكثر من المتوقع” في أمريكا أولاً على ايشان.



