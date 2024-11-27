2024-11-27 21:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت محافظة بغداد، موقف الأعمال الخاص بمشروع مدخل بغداد – الموصل بعد تسريع وتيرة العمل فيه. وذكرت المحافظة في بيان صادر عن مديرية الطرق والجسور، “أن الأعمال الحالية للمشروع بعد توجيه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي بزيادة فترات العمل تضمنت تواصل أعمال صب الركائز للمجسرات الفوقية ضمن الفترات المسائية والبالغ عددها 4 جسور، تعمل […]

ظهرت المقالة بالأرقام.. نسب الإنجاز تتصاعد في مدخل بغداد – الموصل أولاً على ايشان.



