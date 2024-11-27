محافظ بغداد: نتائج التعداد السكاني قد تمهد لاستحداث وحدات إدارية جديدة

2024-11-27 21:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، أن التعداد السكاني له مؤشرات تخطيطية مهمة في التصميم العمراني للعاصمة، فيما أشار إلى أن نتائج التعداد قد تمهد لاستحداث وحدات إدارية جديدة.

وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "من معايير استحداث الوحدات الإدارية هو الكثافة السكانية، وتوزيع الكثافة السكانية بشكل متوازن لتقديم خدمات ومشاريع بشكل جيد، وفقا للكثافة لكل وحدة".

وأضاف، أن "التعداد السكاني الذي جرى له مؤشرات تخطيطية مهمة في التخطيط التنموي والتصميم العمراني، لذلك فإن نتائج التعداد ستترتب عليها استحداث وحدات إدارية، فضلا عن الاستفادة من المؤشرات التخطيطية في توزيع المشاريع ونوعها"، لافتا إلى، أن "تنفيذ المشاريع الحيوية للسكان في القطاعات كافة سيعتمد على معايير، وفقا للكثافة السكانية.

وأشار إلى، أن "سكان العاصمة بغداد وبحسب الإحصاءات الرسمية يصل إلى قرابة 10 ملايين نسمة، أوأكثر من هذا العدد بقليل، لذا يجب أن تكون التخصيصات المالية بالموازنة تكافئ هذا العدد"، مؤكدا، أن "التخصيصات المالية في الموازنات المقبلة ستكون على ضوء الكثافة السكانية لكل محافظة".