2024-11-27 21:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، تصريحاً منسوباً له حول التهديد الخارجي.

وقال اللواء رسول في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ينفي تصريحاً منسوباً له بشأن جاهزية القوات العراقية لمواجهة التهديد الخارجي".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، في وقت سابق، بإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديدات الخارجية، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية، فيما وجه ايضاً وزارة الخارجية بمتابعة ملف التهديد الإسرائيلي في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية.