2024-11-27 22:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، تصريحا منسوبا له بشأن دخول القوات المسلحة “حالة التأهب القصوى”. ورد اللواء رسول على أسئلة الصحفيين بشأن تصريح منسوب له نصه (القوات العراقية “في حالة تأهب قصوى وجاهزة للدفاع عن سيادة البلاد في مواجهة أي تهديد خارجي)، وقال في جوابه …

