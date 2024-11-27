الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | العراق في دقيقة 27-11-2024
فيديو | العراق في دقيقة 27-11-2024
نسخ الرابط
2024-11-27 22:20:01 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | ماذا بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان؟
فيديو | النائب عامر عبدالجبار: شركة التصميم لطريق التنمية غير معروفة والعقد بقيمة 72 مليون...
فيديو | وزراءٌ هُم حتى مطلع الانتخابات! | الميدان مع مقداد الحميدان
فيديو | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | مجلس النواب.. قوانين جدلية وخلافات ازلية
فيديو | المقاربة | عضو اللجنة المالية النيابية النائب عدي عواد مع سامر جواد
فيديو | هل أنهت هدنة لبنان وحدة الساحات أم جمدتها مؤقتا؟ | #التاسعة
فيديو | تفاعلكم | دراسة تبرر للخائنين: للخيانة جينات وراثية!
فيديو | المقابلة | عبد الإله بن كيران.. رئيس الحكومة المغربية السابق