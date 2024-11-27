2024-11-27 22:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، مساء اليومالأربعاء، تشكل الضباب في العديد من المناطق وخاصة الجبلية، فيما نشرت جدولاًبمعدل تساقط الأمطار.

وقالتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الضباب سيتشكل في عموم مناطق الإقليمصباح يوم غد الخميس، وخصوصاً في المناطق الجبلية.

وبينتأن الأمطار المتساقطة خلال الـ12 ساعة الماضية في إقليم كوردستان كانت متباينة حيثتصدرت منطقة بامرني بأعلى معدل بلغ 4.8ملم، تلتها شومان 4.6ملم، وحاج عمرانومانكيش بمعدل 4.4ملم في كل منهما.

وسجلتمنطقة بارزان 2.2ملم، وعقرة 1.4ملم، وهالشو وميركسور 0.8ملم في كل منهما، وسوران وسيدكان0.2ملم في كل منهما، فيما سجلت دهوك نسبة ضئيلة.