2024-11-27 23:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

كشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان محمد شكري، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، عن نوعية المشاريع التي يتم إحالتها للاستثمار في الإقليم.

وقال شكري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المشاريع الاستثمارية التي نعطيها الإجازة هي تابعة للقطاع الخاص، وليس القطاع الحكومي، وفي العام الماضي أعطينا 155 إجازة استثمارية".

وأضاف أن "العام الحالي كان الهدف منه منح 200 إجازة استثمارية، لكن الظروف المالية والسياسية والانتخابات كلها أدت إلى تقليل الإجازات إلى 160 خلال عام 2024، وهذه المشاريع كبيرة، صناعية وزراعية وسكنية وسياحية، وبنى تحتية، وفنادق، ومدارس دولية، ومستشفيات تخصصية، والتي تقام من القطاع الخاص".

وأشار إلى أن "سنة 2024، ومع الظروف الحاصلة في الإقليم والعراق والمنطقة، لكن معدل الاستثمار كان ممتازا، وارتفع عن العام الماضي".

وتتولى هيئة الاستثمار توفير فرص الاستثمارات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين ومنح رخص الاستثمار للمشاريع وفقا لقانون الاستثمار وبشتى القطاعات.