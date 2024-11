العراق يعتزم المساهمة بإعادة إعمار لبنان وغزة

2024-11-27 23:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الاربعاء، ان العراق لعب دوراً محوريا وأساسيا للوصول إلى نتائج وقف إطلاق النار، واشار الى ان العراق سيساهم في إعادة إعمار لبنان وغزة. وذكر العوادي في حديث للاعلام الرسمي، أن العراق لعب دوراً محوريا وأساسيا للوصول إلى نتائج وقف إطلاق النار"، لافتا الى أن "العراق سيساهم […]

