حزب الله: حققنا النصر على العدو الواهم

2024-11-27 23:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عن "تحقيق النصر" على إسرائيلي بعد ساعات من سريان اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ. وذكر بيان للإعلام الحربي للحزب،: "من ضمن هذه العمليّات 1666 عمليّة عسكريّة متنوعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان وانطلاق عمليّات أولي البأس في 17-09-2024، وبمعدل 23 عمليّة يوميّا، وبلغ عدد […]

