2024-11-27 23:10:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: يُقلق دمج السيارات التقليدية مع السيارات ذاتية القيادة، المستقبل التقني لقطاع السيارات، رغم أنه يهدف لتحسين الأمان، والكفاءة، وتقليل الحوادث من خلال دمج تقنيات القيادة الذاتية مع السيارات التي يقودها البشر. لكن للقيام بذلك، هنالك العديد من العقبات والتحديات التي يجب تجاوزها، وإلا ستعم الفوضى العارمة على الطرقات. القدرة على التفاعل وتحتاج السيارات ذاتية القيادة إلى القدرة على التفاعل...

The post تحديات تواجه السيارات ذاتية القيادة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.