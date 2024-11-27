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مقابر العدو ملأت الجنوب.. درع الجنوب يصدر “بيان النصر”

مقابر العدو ملأت الجنوب.. درع الجنوب يصدر “بيان النصر”
مقابر العدو ملأت الجنوب.. درع الجنوب يصدر “بيان النصر”
2024-11-27 23:27:04 - المصدر: ايشان

  أصدر حزب الله، اليوم الأربعاء، بيان النصر، موضحاً كامل التفاصيل التي شهدتها المعركة، فيما أشار إلى أن مناطق جنوب لبنان صارت مقبرة للعدو.   وأدناه، نص البيان الرسمي: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن شعبنا اللبناني الصامد، أكملت المُقاومة الإسلاميّة طريقها ملبيةً أمر أمينها العام وشهيدها الأسمى سماحة السيد حسن […]

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