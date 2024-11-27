قنوات "الكاس" القطرية تحصل على حقوق نقل خليجي 26 في الكويت

2024-11-27 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصلت قنوات الكاس الرياضية على حقوق نقل بطولة كأس الخليج لكرة القدم للمنتخبات السادسة والعشرين (خليجي زين 26) التي تقام في الكويت من 21 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 3 كانون الثاني/يناير 2025.

وتستمر قنوات الكاس الرياضية في تقديم تغطيتها لمنافسات البطولة الأكثر جماهيرية في منطقة الخليج العربي.

وكانت النسخة الاولى التي حصلت قنوات الكاس على حقوق نقلها هي البطولة الثامنة عشرة (خليجي18) التي أقيمت في الإمارات عام 2007.

وتوالت بعدها سيطرة التغطية قنوات الكاس للبطولة حتى النسخة الماضية (خليجي25) في البصرة.