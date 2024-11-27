موقف حكومي جديد بشأن إجراءات مجابهة التهديدات الخارجية وجدلية استقطاع الـ 1%

2024-11-27 23:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، وقف إطلاق النار في لبنان خطوة مهمة أبعدت المنطقة عن الحرب الشاملة، فيما أكد أن العراق لعب دورا محوريا وأساسيا للوصول إلى تلك النتائج.

وقال العوادي في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "العراق لعب دورا محوريا وأساسيا للتنسيق بين الدول ومفتاح أساسي للوصول إلى نتائج وقف إطلاق النار"، لافتا الى أن "العراق سيساهم في إعادة إعمار لبنان وغزة".

وأضاف، أن "استقطاع 1% من الرواتب ليس إجباريا وأنما طوعيا"، مضيفا، أن "أموال رواتب الموظفين والمتقاعدين محمية دستوريا وقرار الاستقطاع اختياري تماما"، مشيرا إلى أن "قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين واجه حملة إعلامية منظمة بأهداف سياسية لاستهداف الحكومة".

وتابع العوادي، أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني وضع استراتيجيات أمنية وعسكرية لمواجهة أي تهديد، وأن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات التشريعية والعسكرية لحماية سيادة البلد".