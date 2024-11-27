2024-11-27 23:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، عنتفاصيل مذكرتيّ التفاهم التي وقعها العراق مع المنظمة العربية للسياحة ومصرفالتنمية الدولي.

وذكرالمكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن توقيع المذكرتين جرى برعاية السودانيوبحضور وزير الثقافة والسياحة العراقي وعدداً من المسؤولين، ووقع مذكرة التفاهم معمصرف التنمية الدولي، رئيس مجلس إدارة المصرف زياد خلف عبد، ومذكرة التفاهم معالمنظمة العربية للسياحة رئيس المنظمة بندر بن فهد آل فهيد.

ويشتملالتعاون على دعم الاستثمارات السياحية في العراق من خلال بوليصة التأمين، وتأهيلالمنشآت السياحية للحصول على أعلى علامات الجودة مع إطلاق مشروع "بطاقةالسائح العربي" بالشراكة مع شركة "فيزا" العالمية.

وستؤمنبطاقة السائح العربي منح مزايا تنافسية للسائح العربي مثل التأمين الصحي، مع ضمانالاستفادة من المزايا التي تمنحها شركة "فيزا" العالمية لهذا النوع منالبطاقات من خصومات خاصة لدى الفنادق والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحيةوالعديد من المزايا التنافسية.

وتمثلهذه الخطوة انطلاقة جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم السياحة العربيةالبينية واستقطاب الاستثمارات لدعم القطاع السياحي الواعد بتكامل جهود القطاعالخاص العراقي مع ما تملكه الحكومة العراقية من خطط لتطوير الواقع السياحي تجعلالعراق الذي يزخر بمقومات سياحية ودينية وأثرية وطبيعية ليكون واجهة سياحيةلكل أقطاب العالم، بحسب البيان.