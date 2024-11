أميركا.. مخزونات النفط الخام تنخفض بأكثر من المتوقع في أسبوع

2024-11-28 00:00:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واشنطن/ متابعة عراق اوبزيرفر تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الخام هبطت بواقع 1.8 مليون برميل إلى 428.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط يبلغ 605 آلاف برميل. وأضافت الإدارة أن مخزونات …

