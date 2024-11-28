ميسان.. إصابة شخصين برصاص عشوائي في موكب تشييع قيادي بسرايا السلام (فيديو)

2024-11-28 00:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة شخصين برصاص عشوائيتم إطلاقه بكثافة خلال تشييع قيادي بسرايا السلام وسط المحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "تشييع جنازة القيادي في سرايا السلام، الجناحالعسكري للتيار الصدري، (حيدر أبو الريش)، رافقه إطلاق نار كثيف وسط مدينة العمارةمركز محافظة ميسان، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقيالعلاج".

وبينالمصدر، أن "(أبو الريش) هو الشخص الثاني المطلوب بمقتل القيادي في عصائب أهلالحق (وسام العلياوي)، وقد تم اغتيال شقيق (أبو الريش) العام الماضي المتهم الآخربمقتل العلياوي".

وكانتوسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق اليوم الأربعاء، بمقتل القيادي في سراياالسلام "حيدر عيدان الكعبي" الملقب بـ"حيدر أبو الريش" وإصابةعدد من المرافقين له، إثر تعرضه لهجوم مسلح في قاطع عمليات سامراء.

يشارإلى أن القيادي في حركة عصائب أهل الحق، وسام العلياوي، قُتل مع وشقيقه عصام في 2تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أثناء محاولة نقله إلى المستشفى حيث كان مصاباً بعدمهاجمة مقر الحركة في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، إبان تظاهرات تشرين، إلاأن العشرات اعترضوا طريق الإسعاف وقتلوا وسام وشقيقه طعناً بالسكاكين، وفي حينهاتم اتهام أنصار التيار الصدري بقتل وسام العلياوي وشقيقه.