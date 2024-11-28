الشيخ الخزعلي يبارك وقف إطلاق النار في لبنان

2024-11-28 00:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبارك الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، قرار وقف إطلاق النار في لبنان.وقال الشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "الحمدُ لله ربِّ العالمين على نصره المُبين، الذي تكللَ برضوخ الأعداء، وإعلانهم وقف إطلاق النار، وإعترافهم بالهزيمة المُنكرة وبقوة وقدرة المقاومة".وأضاف: "خالص التقدير وتمام العِرفان، وكل الشكر لجهود رجال الله في أرضه، أبطال المُقاومة الإسلاميّة (حزب الله في لبنان)، وكل الشرفاء والأحرار، الذين تصدّوا لهمجية ووحشيّة الكيان الغاصب وقواته الإجرامية، التي عجزت عن تحقيق أي هدف لها في حملاتها ومحاولاتها البائسة، التي تكبدت بها خسائر فادحة، بالأرواح والمُعدات، وحوّلت حياة الملايين من الصهاينة المحتلين إلى جحيم مُستمر، تحت ضربات المُقاومة الباسلة التي انتصرت لإخوة الدم والسلاح في غزَّة الصمود، التي ستبقى مناراً ونبراساً للمقاومة، حتى تحقيق النصر الناجز على قوى الاستكبار العالمي ولقيطتها (إسرائيل)".وأضاف، "سنبقى على العهد أوفياء، لدماء شهدائنا الأبرار، وفي مُقدمتهم سيد شهداء المقاومة، السيد الأقدس حسن نصر الله "رضوان الله تعالى عليه"."وختم القول: "الرحمةُ للشهداء، والصبر لمحبيهم وذويهم، والشفاء للجرحى والمُصابين، وما النصرُ إلّا من عندالله".