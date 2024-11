2024-11-28 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، تجديد عقد مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز. وانضم لويس سواريز إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لعام 2024 قادمًا من فريق جريميو البرازيلي. وتعاقد النادي الأمريكي رفقة المهاجم الأوروجواياني في يناير الماضي، قادمًا من …

