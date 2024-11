2024-11-28 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتحرير سيدة استرالية الجنسية بعد اختطافها في منطقة الغدير شرقي العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ عراق اوبزيرفر، ان “القوات الامنية تمكنت من تحرير امرأة استرالية الجنسية بعد اختطافها في منطقة الغدير بالعاصمة بغداد”. واضاف انه “تمت الاطاحة بالمتهم المدعو (عباس خضير الموسوي)”.

The post القوات الأمنية تحرر سيدة استرالية الجنسية بعد اختطافها في منطقة الغدير ببغداد first appeared on Observer Iraq.