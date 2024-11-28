في بغداد وديالى.. اعتقال 3 إرهابيين أحدهم اختطف امرأة أسترالية

2024-11-28 00:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على إرهابيوتحرير امرأة أسترالية كانت قد اختطفها، فيما اعتقلت القوات الأمنية بديالى اثنينمن الإرهابيين.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بوجود شخص مطلوب وفق المادة4/ إرهاب ضمن منطقة الغدير شرقي بغداد، وتم تجهيز قوة والخروج إلى المنطقة ونصبكمين محكم له واعتقاله".

وأضافأنه "تم تحرير مختطفة كانت معه أسترالية الجنسية، وجرى التحفظ علىالطرفين واتخاذ الإجراءات الأصولية".

بدورهاأعلنت قيادة شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن خلية "الصقور"الاستخبارية وبالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى ومفارز من شرطةديالى، تمكنت بعملية نوعية خاطفة من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/ إرهابشاركا بعمليات إرهابية في وقت سابق استهدفا بها القوات الأمنية والمواطنين.

وأشارتإلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما إلى الجهات المختصة لينالا جزائهماالعادل.