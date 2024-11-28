انطلاق منتدى الأعمال التركي العراقي في إسطنبول

2024-11-28 01:00:04 - المصدر: كونا

اسطنبول - 27 - 11 (كونا) -- انطلقت اعمال منتدى الأعمال التركي العراقي اليوم الأربعاء على هامش معرض (موصياد إكسبو 2024) بحضور مسؤولين من البلدين ورجال أعمال ومستثمرين.وينعقد المنتدى بمدينة إسطنبول تحت شعار (بناء المستقبل من خلال التعاون المبتكر) حيث تضمنت الجلسة الافتتاحية ندوة بعنوان (الشراكات الاستراتيجية بين تركيا والعراق: دور البناء والتجارة في تعزيز التنمية المستدامة).وقال رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك محمود أصملي في كلمته الافتتاحية "كنا وعدنا باستضافة الضيوف العراقيين في تركيا والاستماع لمشاكلهم وسعيد اليوم بتلبية الدعوة نحن إخوة في الدين والتاريخ والأهم أننا جيران ويجب أن ندرك أن هناك من يحاول أن يبث الفتن بيننا".وأضاف "وضعت الحدود ولكن نرى الآن أن هذه الحدود كسرت أولا في القلوب ونأمل أن تكسر أيضا في التجارة والدولتان يمكنهما تطوير التجارة ولديهما الإمكانيات الكبيرة وبالتالي هذا المنتدى يساهم في تحقيق ذلك".بدوره قال نائب وزير التجارة التركي مصطفى طوزجو في كلمته ان "الحكومة والشركات التركية كانت دائما موجودة بالعراق وساهمت بجد في إعادة إعماره".وأوضح "أدرك تماما الفرص الاقتصادية في العراق وأنها أكبر مما هو مذكور العراق لديه فرص كبيرة تشمل مخزونات طاقة مثل الغاز والزراعة والسياحة حيث يفوح عبق التاريخ والحضارات القديمة".واشار الى أن "العراق يحتل في كثير من المجالات مراكز متقدمة في التجارة مع تركيا بقيمة تقدر بـ20 مليار دولار".ومن الجانب العراقي قال وزير المواصلات والاتصالات بحكومة إقليم كردستان العراق أنو جوهر عبدالمسيح أبدوك في كلمته "موصياد ليست فقط عبارة عن معرض أو تجمع تجاري بل هي مركز مهم لمد الجسور وربط الأمم ببعضها البعض وتبادل الأفكار والخبرات".وأضاف "اليوم قدمنا من إقليم كردستان العراق والعراق الذي يعتبر بلد يربطه علاقة تاريخية مع الجارة التركية نستطيع أن نبني عليها مستقبل مزدهر الآن وللأجيال المقبلة".وأكد "مشاركتنا ليست كوفد حكومي بل كرجال أعمال من أجل بناء جسور للأجيال المقبلة وهذه الجسور مدت من قبل قادة البلدين بزياراتهم التاريخية ونسير وفق مسيرة القادة التي بدأوها".ويقام المعرض خلال الفترة ال 26 الى ال29 من الشهر الجاري بمركز (توياب) للمعارض والمؤتمرات بإسطنبول بمشاركة رجال أعمال وصناعيين ومستثمرين من 88 دولة فضلا عن أكثر من 300 شركة من 24 قطاعا. (النهاية) ط أ / س ع م