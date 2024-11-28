تركيا: حجم تجارتنا مع العراق يزيد عن 20 مليار دولار بعلاقات متنوعة

2024-11-28 01:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد نائب وزير التجارة التركي مصطفى طوزجو، يوم الأربعاء، أن العراق قدّم مساهمات جدية للتنمية الإقليمية لتركيا، مشيرا إلى أن حجم تجارة تركيا مع العراق يزيد عن 20 مليار دولار، ولدينا علاقات تجارية متنوعة معه.

جاء ذلك في كلمة له خلال منتدى الأعمال التركي - العراقي، الذي نظم في إطار معرض "موصياد إكسبو 2024" بنسخته العشرين في إسطنبول.

وأضاف أن تجارب الشركات التركية في الولايات الحدودية؛ غازي عنتاب ومادرين وشرناق، مع العراق تكمن وراء انفتاحها على العالم، وتحولها إلى لاعب تجاري دولي.

وشدد على أن العراق أحد الدول المهمة المنتجة للنفط ولكنه ينتج القليل جدًا من إمكاناته.

وقال طوزجو، إن "العراق أيضًا يعد أحد البلدان التي تمتلك أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم. وقدرة العراق على الإنتاج الزراعي وإمكاناته السياحية عالية جدًا".

وأردف: "أحرز العراق مؤخراً تقدماً كبيراً يتجاوز هذه الإمكانات فيما يتعلق بتنويع اقتصاده، وبدأ في بناء الصناعة التحويلية في العديد من المجالات، ولقد كان للشركات التركية مؤخرًا حصة كبيرة جدًا في الاستثمارات في هذه الصناعات التحويلية".

وأوضح طوزجو: "العراق يحتل المرتبة الثالثة في صادراتنا. لدينا حجم تجارة معه يزيد عن 20 مليار دولار، ولدينا علاقات تجارية متنوعة مع العراق الذي يعد شريكا مهم لنا في مجال الطاقة أيضاً"، متابعاً: "كما يعد العراق شريكا مهما لنا في قطاع المقاولات".

وأشار طوزجو، إلى أن الشركات التركية أنجزت مشاريع مقاولات في العراق بقيمة أكثر من 35 مليار دولار، وهو ما يعادل 7 بالمئة من إجمالي المشاريع المنجزة للشركات التركية في العالم.

ولفت إلى أن العراق من بين أولى الدول التي ترسل أكبر عدد من الطلاب للدراسة في تركيا.

وبيّن أن العراقيين يأتون في المراتب الأولى في السياحة الطبية في تركيا.

وحول أهمية مشروع الطريق التنمية، قال طوزجو: "المشروع ليس مجرد مشروع خط سكك ​​حديد وطريق بري، بل سيكون قاعدة إنتاجية جادة سيتركها في كل المحافظات التي يمر بها، وسيكون بمثابة مكسب مهم مع المنشآت الصناعية في هذه المدن، نحن نرى أن هذا أمر تاريخي للغاية".

ويقام المعرض بين 26 ـ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بإسطنبول، بمشاركة رجال أعمال وصناعيين ومستثمرين من 88 دولة، فضلا عن أكثر من 300 شركة من 24 قطاعا، وفق بيان سابق للجمعية.

وتضم نشاطات المعرض، الذي تشارك فيه وكالة الأناضول شريكا إعلاميا، جلسة لممثلي دول مجموعة العشرين، ومنتدى الأعمال التركي العراقي، وفعالية التشبيك الاستثماري الثالث، ولقاءات ثنائية بين المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين.