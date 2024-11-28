هيئة الاستثمار الكوردستانية: حكومة الإقليم تقدم تسهيلات للمستثمرين الأجانب توازي الدول المتقدمة

2024-11-28 01:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، مساء اليومالأربعاء، أن حكومة الإقليم تقدم التسهيلات للمستثمرين الأجانب أسوة بالدولالمتقدمة.

وقالرئيس الهيئة في كلمة له خلال مشاركته في معرض دولي مقام في مدينة سان بطرسبورغالروسية، إن هناك فرص استثمارية في مختلف القطاعات في إقليم كوردستان، داعياً المستثمرينإلى الاستفادة من المناخ الملائم من أجل تعزيز الاستثمار في الإقليم، بحسب بيان منالهيئة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشارإلى الجهود التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان بهدف إصلاح وتطوير المشاريعالاستثمارية وخلق البيئة الملائمة لتعزيز البنية التحتيةالاقتصادية في كوردستان.