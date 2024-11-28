قطع الطريق المؤدي الى الكرادة داخل من جهة الجسر المعلق لغرض الاكساء

2024-11-28 01:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، بقطع الطريق المؤدي الى منطقة الكرادة داخل من جهة الجسر المعلق وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية قطعت، قبل قليل الطريق المؤدي الى منطقة الكرادة داخل من جهة الجسر المعلق".

وأضاف أن "القطع يأتي لغرض اكساء الطريق".

وتشهد منطقة الكرادة داخل منذ مدة، اعمال تأهيل واكساء على طول الطريق الممتد من ساحة كهرمانة ولغاية تقاطع فندق بابل بمنطقة الجادرية.