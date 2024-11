2024-11-28 01:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن رحبت بغداد باتفاق الهدنة في لبنان، بينما أعلنت فصائل مسلحة أنها "لن تتوقف" وهددت بـ"معاقبة أمريكا".وتتصاعد التوقعات في العراق باحتمال استهداف إسرائيل لمقرات الفصائل بسبب اشتراك تلك الجماعات فيما يُعرف بـ"وحدة الساحات".وأعلنت بغداد في وقت سابق عن إجراءات عسكرية "غير مسبوقة" لمنع نشاط الفصائل في العراق.وزارة الخارجية العراقية أعربت، أمس الأربعاء، عن […]

