تقرير امريكي يتحدث عن "السيناريو الأسوأ": جر العراق إلى "عين العاصفة الإقليمية"

2024-11-28 01:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىقال "معهد صوفان" الأمريكي، إن الولايات المتحدة تحاول تجنب ما أسمته "السيناريو الأسوأ" المتمثل بجر العراق الى "عين العاصفة الاقليمية"، بما يجعل "حليفا" واشنطن، العراق واسرائيل، في صراع مباشر.واوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالات انباء محلية، أن "المسؤولين الامريكيين، سواء في ادارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته، او الذين سيتولون مناصب عليا في […]

