2024-11-28 01:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاربعاء، ان قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين واجه حملة إعلامية منظمة. وقال العوادي في لقاء متلفز تابعته “عراق اوبزيرفر”، أن “وقف إطلاق النار في لبنان خطوة مهمة أبعدتنا عن الحرب الشاملة”، مبيناً أن “وقف إطلاق النار في لبنان سيكون أساسا لوقف إطلاق النار في …

