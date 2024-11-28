2024-11-28 01:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ نال نجم برشلونة، المهاجم لامين يامال، يوم الأربعاء، جائزة "الفتىالذهبي" لأفضل لاعب أقل من 21 عاماً، التي تمنحها صحيفة "توتوسبورتالإيطالية".

وباتيامال ثالث لاعب من النادي الكاتالوني يتوج بالجائزة في آخر أربع سنوات، بحسب موقع"فرانس24".

ويخلفالجناح البالغ من العمر 17 عاماً المتوج بجائزة "ريمون كوبا" لأفضل لاعبواعد في العالم خلال حفل الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسيةالمتخصصة، نجم ريال مدريد الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام في قائمة المتوجين بهذهالجائزة الفردية، والتي تمنحها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وكسرالظاهرة جمال الذي قدّم موسماً استثنائياً توجه بإحراز لقب كأس أوروبا مع منتخببلاده الصيف الماضي في ألمانيا، الرقم القياسي لأصغر لاعب يفوز بالجائزة عن عمر 17عاماً و4 أشهر.

وباتيامال ثالث لاعب من النادي الكاتالوني يتوج بالجائزة في آخر أربع سنوات، بعدزميليه بيدري وغافي. ونال الألماني توني كروس الذي اعتزل الصيف الماضي بعد موسمتاريخي مع ريال مدريد، جائزة "اللاعب الذهبي".

ولدىالسيدات، كانت الجائزتان من نصيب لاعبتي برشلونة، فنالت أيتانا بونماتي المتوجةبالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، جائزة اللاعبة الذهبية، ومواطنتها الواعدةفيكي لوبيس (18 عاماً) بلقب "الفتاة الذهبية".