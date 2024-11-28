اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةواعاخبار العراق الرياضية › ليفربول يهزم ريال مدريد بثنائية نظيفة في دوري الأبطال

ليفربول يهزم ريال مدريد بثنائية نظيفة في دوري الأبطال

ليفربول يهزم ريال مدريد بثنائية نظيفة في دوري الأبطال
ليفربول يهزم ريال مدريد بثنائية نظيفة في دوري الأبطال
2024-11-28 02:20:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
حقق ليفربول الانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة ريال مدريد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 5 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي ليفربول كلا من: ماك أليستر وكودي جاكبو في الدقائق 52 و77.

وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط في المركز الـ24.



واصل المتابعة على واع