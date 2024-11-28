ليفربول يهزم ريال مدريد بثنائية نظيفة في دوري الأبطال

2024-11-28 02:20:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ليفربول الانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة ريال مدريد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 5 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.وسجل هدفي ليفربول كلا من: ماك أليستر وكودي جاكبو في الدقائق 52 و77.وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط في المركز الـ24.