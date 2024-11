2024-11-28 02:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر حقق ليفربول الانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة ريال مدريد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 5 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا. وسجل هدفي ليفربول كلا من: ماك أليستر وكودي جاكبو في الدقائق 52 و77. وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد …

