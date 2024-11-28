أنشيلوتي: خسرنا أمام أقوى خصم في أوروبا وسنتأهل

2024-11-28 03:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن خسارة فريقه مستحقة بنتيجة (2-0) خلال مواجهة ليفربول، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 5 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا متوقعة.وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كانت مباراة صعبة، وهذا أمر متوقع، فالملعب هو الأصعب في أوروبا".وأضاف: "نافسنا بشكل جيد حتى أهدرنا ركلة الجزاء، ولكن بعد ذلك انخفض مستوانا قليلا. كان بإمكاننا استغلال الهجمات المرتدة بشكل أفضل".وتابع: "أعجبني أداء الفريق، حيث نافسنا أمام أصعب خصم في أوروبا، واستحقوا الفوز. لا يغير ذلك الكثير، حتى لو كنا فزنا، لم نكن سنصل إلى الثمانية الأوائل. علينا التأهل، وسنتأهل. هذا هو الطريق؟ لا يمكننا القيام بذلك بطريقة أخرى. بدأنا نستعيد أنفسنا كفريق، ولعبنا كما كنا نريد".وعن وضع مبابي، علق: "مبابي قاتل مثل الجميع، يمر بفترة صعبة، لكنه يحظى بدعمنا جميعا، وسيتجاوزها قريبا. إنه يشعر بخيبة أمل، لكن عليه أن ينظر إلى الأمام. علينا استعادة اللاعبين المصابين، اليوم عاد لوكاس، وفي المباراة القادمة سيعود رودريجو وتشواميني".وسجل هدفي ليفربول كلا من: ماك أليستر وكودي جاكبو في الدقائق 52 و77.وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط في المركز ال24.