إحصائية تكشف سر قوة ليفربول في دوري الأبطال

2024-11-28 08:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

واصل ليفربول انطلاقته المثالية في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، محققا فوزه الخامس تواليا بنسبة نجاح 100% .

وتغلب الريدز على ضيفه ريال مدريد (2-0)، في مباراة احتضنها ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التشامبيونز ليج.

وسلطت قناة "تي إن تي سبورتس " الضوء على صلابة دفاع الريدز هذا الموسم في البطولة القارية.

وأشارت القناة إلى مواجهات ليفربول أمام ريال مدريد وباير ليفركوزن ولايبزيج وميلان، لكنه استقبل هدفا وحيدا حتى الآن.

وجاء هذا الهدف الوحيد في الجولة الافتتاحية خلال الفوز على ميلان (3-1)، والذي سجله كريستيان بوليسيتش.

في المقابل، سجل هجوم ليفربول 12 هدفا حتى الآن، وهو ما ساعده على تصدر الترتيب بالعلامة الكاملة (15) نقطة.

جدير بالذكر أن ليفربول تذوق طعم الانتصار الأول له على الميرينجي منذ 15 عاما، وبالتحديد منذ فوزه عليه (4-0) في إياب دور الـ16 عام 2009.