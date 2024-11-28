الذهب يتراجع مع قوة الدولار وترقب سعر الفائدة

2024-11-28 08:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما يقيم المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تظهر تعثر تقدم التضخم، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يتعامل بحذر مع المزيد من خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2627.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2627.00 دولارا.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا ، إن السوق تركز على تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع إشارة أحدث بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى تباطؤ التضخم، مما أدى إلى توقعات بأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل قد تكون أقل تيسيراً مما كان متوقعاً في السابق.

وفي الوقت نفسه، فإن كفاح بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، إلى جانب إمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى في ظل إدارة ترامب المقبلة، قد يحد من قدرة البنك المركزي الأميركي على تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 29.78 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.1% إلى 928.05 دولارا، واستقر البلاديوم عند 972.75 دولارا.