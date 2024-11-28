كتلة باردة وجافة تسيطر على العراق خمسة أيام.. خارطة

2024-11-28 08:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، بأن كتلة هوائية باردة وجافة تسيطر على أجواء البلاد والمنطقة لخمسة أيام.

وقالت في تقريرها اليومي، إن خارطة درجات الحرارة تظهر أن مدن شمال وغرب البلاد وكذلك تركيا والشام وأيران هي الأعلى تأثرا بهذه الموجة التي تبدأ بالإنحسار التدريجي مابعد يوم الاثنين المقبل 12/2، تبدأ بعدها درجات الحرارة بالارتفاع مع بقاء الاجواء الشتوية الباردة.



