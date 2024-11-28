ضبط أكثر من طن مخدرات في رصافة بغداد خلال 10 أشهر

2024-11-28 09:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، عن ضبط مايزيد على الطن من المواد المخدرة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر تشرينالأول/ أكتوبر الماضي.

ونقلتصحيفة "القضاء" التي يصدرها المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلىشهرياً، عن قاضي محكمة التحقيق المركزية المختص بالتحقيق بقضايا المخدرات فيالرصافة وليد إبراهيم، قوله إن "محكمة التحقيق المركزية ضبط مئاتالكيلوغرامات من المواد المخدرة، خلال الفترة من الأول من شباط/ فبراير ولغاية 17تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي".

وأشارإلى "إصدار 75 حكماً بالإعدام بحق مدانين من بينهم ستة أجانب، و20 حكماً بالمؤبدمن قبل محكمة الجنايات"، مضيفاً أنه "بجهود متميزة بالتعاون مع الجهاتالمختصة في وزارة الداخلية أثمرت عن ضبط طن واحد من المواد المخدرة بواقع 229 كيلوغراماًو120 غراماً من مادة الكريستال، و843 كيلوغراماً و264 غراماً من الكبتاغون، وأكثرمن 51 كيلوغراماً من مادة الحشيشة، و100 غرام من المؤثرات العقلية".

وأضافإبراهيم أنه "تم اعتقال ستة أشخاص وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المركزيةوالحكم عليهم بالإعدام بعد تنفيذ عملية تم فيها استدراج أحد تجار ومهربي الموادالمخدرة عندما تم الاتفاق على نقل مواد مخدرة تقدر 30 كيلوغراماً من مادةالكريستال من محافظة السليمانية إلى محافظة البصرة".

وعنعملية أخرى حصلت خلال العام الحالي، ذكر إبراهيم أنه "تم تكليف فريق أمنيبمهمة القبض على أحد التجار من مواليد 2002 الذي قام باستلام ما يقارب 57كيلوغراماً و230 غراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة حيث تم القبض عليه بعد نصبالكمين له لحظة استلامه الكمية من تجار أجانب وتمت إحالته إلى المحكمة الجنائيةالمركزية في الرصافة والحكم عليه بالإعدام".

وتابع"من خلال عملية نوعية أخرى تم ضبط 151.711كغم من المواد المخدرة، بعد ورودمعلومات تفيد بوجود معمل في السليمانية لتصنيع حبوب الكبتاغون ومادة الكريستالالمخدرة في إقليم كوردستان بمنطقة جنوب بحيرة دربنديخان".

ولفتإلى أن "هذا المكان كان عبارة عن مصنع للإطارات كواجهة رئيسية داخل المعمليتم داخله إنتاج حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال مع خزان سعة أربعة آلاف لتر منمادة الامفيتامين وهي المادة الأساسية في صناعة حبوب الكبتاغون وتشير المعلوماتإلى أنه تم تمرير شحنة من 100كغم من هذه الحبوب إلى دول الخليج وبعد حصولالموافقات الرسمية تمت مداهمة المعمل".