مدرب كربلاء: غياب التركيز كلفنا نقطتين ثمينتين

2024-11-28 09:35:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأرجع مدرب فريق كربلاء، حسن أحمد، تعادل فريقه في المباراة الأخيرة إلى تأثير التوقف الدولي الذي تسبب في غياب المنافسة، مما انعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب.وقال أحمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" التوقف الدولي أثر في مستوى الفريق، حيث ظهر ذلك في غياب التركيز لدى بعض اللاعبين ".وأضاف حسن أن" بعض اللاعبين لم يظهروا بمستواهم المعتاد، مؤكدا أنه حذر الفريق من ارتكاب الأخطاء قرب منطقة الجزاء.وأضاف "كنا متقدمين حتى الدقيقة 92، لكننا خسرنا نقطتين بسبب قلة خبرة اللاعبين".وأبدى المدرب استياءه من إضاعة العديد من الفرص السهلة التي كان من الممكن أن تحسم المباراة لصالح كربلاء، مؤكدا أن "غياب التركيز الذهني كان العامل الأساسي وراء ذلك"، واختتم حديثه قائلاً :" هذه هي كرة القدم، فوز وخسارة، وعلينا العمل على تصحيح الأخطاء لتعويض النقاط في المباريات القادمة".