دي ماريا يتخطى ميسي.. ويقترب من تحطيم رقم رونالدو

2024-11-28 09:35:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

قاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم بنفيكا، فريقه لريمونتادا قوية على حساب موناكو الفرنسي، باللقاء الذي أقيم بملعب لويس الثاني، بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الموقع الرسمي لبطولة دوري الأبطال، فقط وصل دي ماريا للتمريرة الحاسمة رقم 41 له بالمسابقة، متخطيا مواطنه ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الذي يتوقف عند 40 تمريرة حاسمة.

ولا يتفوق على أنخيل سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يمتلك 42 تمريرة حاسمة بفارق تمريرة واحدة عن دي ماريا.

وحصل دي ماريا على جائزة أفضل لاعب في المباراة ، بفضل أدائه ليواصل مستوياته اللافتة مع بنفيكا في الفترة الأخيرة.