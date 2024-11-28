المنافذ الحدودية تضبط 22 حاوية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2024-11-28 09:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط 22 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كانت معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقال المتحدث باسم المنافذ، علاء الدين القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تم ضبط 22 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري".

وأضاف، أن "الحاويات كانت تحمل أدوية بشرية مختلفة، وأجهزة ومستلزمات طبية، وبروتينات بشرية، ومواد تجميل، وعطور، وإكسسوارات، بالإضافة إلى مواد غذائية، وأدوات منزلية، وكاميرات مراقبة، وطائرات درون، كما تم ضبط عجلات مفككة الأجزاء، ودراجات نارية"، مبيناً أن "جميع المواد مغايرة لما هو مصرح به في المعاملة الجمركية المنجزة".

وأشار إلى، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة جميع الحاويات والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".