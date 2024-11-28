التقاعد تنشر رابط التقديم إلى "غير الراغبين" باستقطاع نسبة (1%) من رواتبهم

2024-11-28 09:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واعنشرت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، رابط التقديم إلى "غير الراغبين" باستقطاع نسبة (1 %) من رواتبهموذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (24888) لسنة 2024، والمتضمن استقطاع نسبة (1 %) من الرواتب والمخصصات والراتب التقاعدي لموظفي ومتقاعدين مؤسسات الدولة، دعما للشعبين الشقيقين في غزة ولبنان".وتابع، "في حال عدم رغبة المتقاعد بالتبرع، الدخول إلى الرابط الإلكتروني أدناه لملء المعلومات المطلوبة".للدخول الى الرابط اضغط هنا