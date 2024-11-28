في 3 محافظات.. تسجيل 4 حالات انتحار ومقتل فتاة ومصرع شخص بحادث سير

2024-11-28 09:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر محلي في النجف، يوم الخميس، بتسجيل أربع حالات انتحار خلالالساعات الـ48 الماضية في المحافظة، فيما قتلت فتاة جراء نزاع مسلح في محافظةالديوانية، فيما لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بحادث سير في ديالى.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية سجلت أربع حالات انتحار لشبابورجال كبار في السن بمناطق مقبرة وادي السلام، وقضاء الكوفة، وناحية الحرية فيالنجف خلال الساعات الـ48 الماضية".

وبينأن "الحالة النفسية والحاجة المادية كانت وراء حالات الانتحار".

وفيالديوانية ذكر المصدر، أن "مشادة كلامية بين طرفين تحولت لتبادل إطلاق النارفي قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية، ما أدى إلى مقتل فتاة في العشرينيات منعمرها على الفور"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامتبنقل الجثة للطب العدلي، واعتقال الجناة الذين شاركوا بإطلاق النار على الفور".

وفيديالى أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بحادث سيرمروع على طريق بغداد - كركوك قرب قضاء الخالص شمالي ديالى، جراء اصطدام صهريج محملبالكاز بمركبة صالون أسفر عن مصرع سائقها وإصابة شخصين آخرين.