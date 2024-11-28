النفط العراقي يسجل خسائر جديدة في السوق العالمية

2024-11-28 09:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني2024)، انخفاضا جديدا بعد ثلاثة ايام من الارتفاع خلال التعاملات الأسبوعية في الأسواق العالمية لهذا اليوم.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 67.62 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 70.77 دولارا للبرميل بنسبة تغيير0.43- لكلاهما تسليم كانون الثاني 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا ملحوظاً بأسعار الخام عالميا أيضا، حيث سجل خام برنت البريطاني 72.73 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 68.59 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.10- و0.13- على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع