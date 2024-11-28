2024-11-28 09:54:04 - المصدر: ايشان

نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن مصدر مطلع أن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية يحاولون استخدام اتفاق لبنان لاستئناف المفاوضات مع حركة “حماس”. وقال المصدر المطلع على الموضوع، إن المسؤولين يفكرون في التوصل إلى اتفاق قصير الأجل مع “حماس” من شأنه إطلاق سراح عدد محدود من الرهائن. وأضاف أن “هناك زخما نحو صفقة أكثر طموحا، وبينما سارع […]

ظهرت المقالة إعلام عبري: تل أبيب تحاول استخدام اتفاق لبنان لاستئناف المفاوضات مع حماس أولاً على ايشان.



