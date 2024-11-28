التقاعد تنشر رابط التقديم إلى "غير الراغبين" باستقطاع نسبة 1% من رواتبهم

2024-11-28 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشرت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني2024)، رابط التقديم إلى "غير الراغبين" باستقطاع نسبة (1 %) من رواتبهم

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (24888) لسنة 2024، والمتضمن استقطاع نسبة (1 %) من الرواتب والمخصصات والراتب التقاعدي لموظفي ومتقاعدين مؤسسات الدولة، دعما للشعبين الشقيقين في غزة ولبنان".

واضاف انه "في حال عدم رغبة المتقاعد بالتبرع، الدخول إلى الرابط الإلكتروني أدناه لملء المعلومات المطلوبة".

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