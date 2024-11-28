2024-11-28 10:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الخميس، عن ضبط أكثر من طن من المواد المخدرة خلال عمليات نفذتها بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية منذ بداية السنة الحالية ولغاية منتصف شهر تشرين الأول. وقال قاضي محكمة التحقيق المركزية، المختص بالتحقيق بقضايا المخدرات في الرصافة، وليد …

The post محكمة الرصافة: ضبط طن مخدرات واعدام 75 تاجرا خلال 10 اشهر first appeared on Observer Iraq.



