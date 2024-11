الديوانية.. اعتقال متورطين بمقتل فتاة بريئة خلال شجار مسلح

2024-11-28 10:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الديوانية / عراق اوبزيرفر أعلنت شرطة محافظة الديوانية، عن اعتقال شخصين متشاجرين تسبب شجارهما بمقتل فتاة بريئة تبلغ من العمر 20 عامًا، في قضاء الحمزة الشرقي. وذكرت الشرطة في بيان، أن “الحادثة وقعت أثناء مرور الفتاة بالقرب من موقع الشجار، حيث أصيبت برصاصتين من بندقية كلاشنكوف، إحداهما في الرأس والأخرى في البطن، مما أدى إلى …

