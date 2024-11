2024-11-28 10:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة / عراق اوبزيرفر سجلت أسعار النفط تراجعاً بسيطاُ في تعاملات اليوم الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر والتي أثارت مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم. وبحسب بيانات اطّلعت عليها عراق اوبزيرفر، فإن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت أربعة سنتات أو 0.1% إلى 72.79 …

